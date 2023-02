Terremoto na Turquia: a indignação pela resposta do governo à tragédia

Crédito, Reuters Legenda da foto, Governo turco reconhece que houve problemas com a resposta inicial à tragédia, mas afirma que as operações de resgate já foram normalizadas

Em meio à tragédia, cresce na Turquia o descontentamento pela resposta do governo às consequências de uma série de terremotos devastadores que atingiram o país e a vizinha Síria na segunda-feira (06/02).

Tanto políticos da oposição quanto a população afetada pelos tremores culpam o governo turco pelo que consideram uma resposta vacilante e um despreparo para o desastre.

Enquanto isso, o número de mortos pelos terremotos ultrapassa 11.200 nos dois países, de acordo com o relatório mais recente divulgado nesta quarta-feira (08/02).

Na Turquia, o número de mortes é de cerca de 8.500, com a perspectiva de que as fatalidades continuem aumentando.

Registros precisos da Síria são difíceis de encontrar, mas as mortes confirmadas até agora somam 2.662.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconheceu que houve problemas com a resposta inicial, mas afirma que agora as operações de resgate são realizadas normalmente.

"Inicialmente houve problemas nos aeroportos e nas estradas, mas hoje as coisas estão ficando mais fáceis e amanhã serão ainda mais fáceis", disse Erdogan, que se deslocou nesta quarta-feira ao sul do país para visitar a zona do desastre.

"Mobilizamos todos os nossos recursos", acrescentou. "O Estado está fazendo o seu trabalho."

"É impossível se preparar para um desastre dessa magnitude", enfatizou Erdogan em resposta às críticas.

Crédito, EPA Legenda da foto, O presidente Erdogan viajou nesta quarta-feira para a cidade de Kahramanmaras, a 40 km do epicentro do desastre

As estradas danificadas tornaram mais difícil o transporte de assistência para as áreas rurais e os sobreviventes tiveram que suportar as temperaturas geladas do inverno turco sem abrigo.

"Sobrevivemos ao terremoto, mas aqui morreremos de fome ou frio", disse um homem de 64 anos em Antakya, província de Hatay.

O Crescente Vermelho Turco, maior organização humanitária da Turquia, disse que está fazendo tudo o que pode, levando comida, barracas e cobertores às áreas atingidas.

Em algumas das regiões mais afetadas, as famílias reclamam que não receberam ajuda para remover os escombros em busca de seus parentes, em meio ao ritmo lento dos esforços de resgate.

'Tarde demais'

Na terça-feira, no porto de Iskenderum, no sul da Turquia, a moradora Arzu Dedeoglu disse que suas duas sobrinhas ficaram presas sob as ruínas.

Sua família contratou uma escavadeira com recursos próprios para retirar os escombros, mas ela acusa as autoridades de não permitirem o uso do equipamento.

"Esperamos até tarde da noite, mas ninguém apareceu", disse Dedeoglu. "Trouxemos uma escavadeira com nossos próprios meios, mas eles não nos deixaram usá-la, eles nos impediram. Temos duas meninas sob os escombros: as filhas de minha irmã, Ayşegül e İlayda."

"Já as perdemos, nós as perdemos."

Crédito, EPA Legenda da foto, Iskenderun é uma das cidades mais afetadas pela série de terremotos

Quando os serviços de emergência finalmente chegaram, Dedeoglu gritou com eles que era "tarde demais". Os socorristas pararam por um momento, mas a família das meninas implorou para que não parassem.

"Por favor, não vão embora, talvez minhas filhas ainda estejam vivas", implorou a mãe.

Falta de preparo?

Enquanto muitos questionam o governo pela resposta lenta ao terremoto, outros argumentam que o país não estava suficientemente preparado para responder à tragédia.

"Se há uma pessoa responsável por isso, é Erdogan", diz Kemal Kilicdaroglu, líder do principal partido da oposição.

Erdogan anunciou um estado de emergência de três meses nas dez províncias mais afetadas pelo terremoto. Ele terminará pouco antes do dia 14 de maio, quando o presidente buscará se manter no poder após 20 anos no comando do país.

Sua principal oposição é uma aliança de partidos de centro-esquerda e direita, conhecida como Mesa dos Seis. Espera-se que Kilicdaroglu seja o candidato presidencial pela oposição.

Kilicdaroglu também disse que o governo de Erdogan "não se preparou para um terremoto em 20 anos".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Erdogan é repetidamente criticado pela falta de preparação para desastres de seu governo

'Para onde foram nossos impostos?'

A raiva também está crescendo em relação a um "imposto para resposta a terremotos" cobrado pelo governo turco após o devastador sismo de 1999 que matou mais de 17 mil pessoas.

Estima-se que cerca de US$ 4,6 bilhões (R$ 23,9 bilhões) tenham sido arrecadados para a prevenção de desastres e o desenvolvimento de serviços de emergência.

Cada vez que há um terremoto na Turquia, surgem dúvidas sobre o tributo, mas o governo nunca explicou publicamente como o dinheiro é gasto.

"Para onde foram todos os nossos impostos, arrecadados desde 1999?", questionou Celel Deniz, citado pela agência AFP na cidade de Gaziantep. Seu irmão e sobrinhos permanecem presos sob os escombros.

Usuários de mídia social também criticaram alguns canais de televisão pró-governo por "silenciar" as reivindicações das pessoas nas áreas afetadas.

Vários vídeos foram compartilhados online nos quais repórteres parecem fazer ouvidos moucos às reclamações de "Onde está o Estado?" e "A assistência é inadequada", cortando para o estúdio.

O presidente Erdogan viajou para a cidade de Kahramanmaras, também conhecida como Maras, a cerca de 40 quilômetros do epicentro do terremoto.

Ali, ele se reuniu com sobreviventes e disse que as dificuldades iniciais se deviam aos danos nas estradas e aeroportos.