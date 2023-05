Maduro: 3 controvérsias da visita do presidente da Venezuela ao Brasil

Há 1 hora

Neste vídeo, nosso repórter Leandro Prazeres conta três polêmicas envolvendo a visita de Maduro ao Brasil: as acusações de violações de direitos humanos na Venezuela, as dívidas com o Brasil e os números da imigração de venezuelanos fugindo do país.