Ar de Nova York é o pior do mundo devido a incêndios no Canadá

Há 46 minutos

Milhões de pessoas na América do Norte estão respirando ar poluído pelas partículas emitidas por chamas vindas do Canadá — que enfrenta sua pior temporada de incêndios florestais da história.

O resultado é que o ar de Nova York, nos EUA, ficou com a pior qualidade registrada entre todas as grandes cidades do mundo entre 7 e 8 de junho de 2023, segundo medição feita pela companhia suíça IQAir.