A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como Japão foi de passado imperialista a nação pacifista

Há 42 minutos

A guerra na Ucrânia e uma situação cada vez mais volátil na região do Indo-Pacífico, com temores em relação aos próximos passos da China e da Coreia do Norte, reaqueceram a discussão sobre o "pacifismo" japonês.