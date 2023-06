A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os possíveis impactos de motim do grupo Wagner

Há 1 hora

Medidas emergenciais de segurança permanecem em Moscou, após uma rebelião de mercenários do Wagner que abalou a posição do presidente russo.

E, mesmo com o fim do motim do grupo liderado pelo oligarca Yevgeny Prigozhin, muitas perguntas continuam em aberto. Quais serão os impactos disso para Rússia e, mais especificamente, para a liderança de Vladimir Putin? E para a guerra da Ucrânia, onde o Wagner tem lutado ao lado dos soldados oficiais russos?