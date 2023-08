Brics: os obstáculos e as oportunidades para Lula ampliar influência do Brasil no mundo

Há 19 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para a África do Sul, onde participa da 15ª Cúpula dos Brics, grupo de países que ele ajudou a fundar e que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião.

O país será o 17º destino internacional de Lula em quase oito meses de governo. Nos bastidores, a visita é tida como mais uma etapa de um projeto ambicioso e construído a muitas mãos: ampliar a influência do Brasil na arena global.

Entre as principais apostas do Brasil estão a redução da dependência global em relação ao dólar norte-americano; a liderança dos debates sobre mudanças climáticas; e mediar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.