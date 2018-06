'Para eles é lixo, mas para a gente é sobrevivência'

Rosineide Moreira Dias das Neves, a dona Rosa, tem 55 anos, vinte deles dedicados ao trabalho como catadora de materiais recicláveis.

Ela rejeita o rótulo que muitos lhe não: o de catadora de lixo.

"Catadores de lixo... isso é discriminação. Para eles é lixo, mas para a gente não é não. Para a gente é sobrevivência", diz.

Dona Rosa, que atua no Recife, é uma entre 71 catadores e catadoras de Pernambuco cadastrados no Cataki, um aplicativo lançado em julho do ano passado para conectar catadores independentes a cidadãos ou empresas que queiram dispor materiais recicláveis corretamente – e se descreve como um "Tinder da reciclagem", em referência ao aplicativo de relacionamentos.

No vídeo, ela mostra o carro estilizado com o qual trabalha, o Joinha, e dá dicas de como separar o material doméstico para reciclagem.

Clique a aqui para ler a reportagem na íntegra.

Reportagem: Júlia Dias Carneiro / Imagens: Fernando Cavalcanti