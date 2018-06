'Não vamos privatizar a Petrobras, nem a Caixa Econômica, nem o Banco do Brasil', diz Marina Silva

Apesar dos bons números que apresenta nas pesquisas recentes - está em segundo lugar na preferência do eleitorado em cenários sem o ex-presidente Lula -, a julgar pelos recursos, Marina Silva (Rede) terá pela frente a campanha mais difícil entre suas três tentativas de chegar ao Planalto.

Se em 2010 obteve quase um minuto e meio de TV e, em 2014, contava com dois minutos e 20 segundos de propaganda televisiva, agora terá meros 8 segundos para falar diariamente ao eleitor.

Pelas negociações de coligação em curso, a ex-senadora pelo Acre terá que contar apenas com a estrutura da sua recém-criada Rede. O PSB, partido pelo qual ela concorreu no último pleito, faz acenos em direção a seu oponente Ciro Gomes (PDT). "Se hoje o PSB tem um entendimento de que não quer caminhar conosco, eu respeito a decisão deles", diz Marina, em entrevista à BBC News Brasil.

Sobre afirmações recentes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que seu nome não pode ser descartado como opção para o centro político, Marina diz que ele "não encontra eco dentro da estrutura do PSDB" e aproveita para alfinetar tucanos e petistas, acusados por ela de não fazer autocrítica.

Mas garante que não terá "preconceito" com lideranças partidárias se vencer a disputa e compara seu futuro esforço de compor uma base governista no Congresso ao da chanceler alemã Angela Merkel, que levou seis meses para obter uma coalizão no Parlamento em 2018.

Auxiliada por dois economistas de inspiração liberal - André Lara Resende e Eduardo Giannetti - ela afirma não ser dogmática sobre reformas. Diz que não privatizará nem a Petrobras, nem os bancos públicos. Promete rever a reforma trabalhista e alterar os parâmetros do teto de gastos aprovado por Michel Temer.

A reforma da Previdência sairia no começo de seu governo, defende. Em entrevista à BBC News Brasil, diz ser contra a legalização do aborto e a descriminalização das drogas. E favorável à intervenção do Exército na segurança pública do Rio de Janeiro. "Desconheço qualquer um que defenda que o Rio deveria ficar entregue à sua própria sorte".