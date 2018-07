Depois que a internet chegou a Sítio Serraria, uma comunidade rural de cerca de 30 famílias no sertão do Rio Grande do Norte, a rotina mudou.

Seus moradores criaram no YouTube um um canal de vídeos de humor, o Humorista da Serraria Ofc (a terminação é para "oficial", porque já houve quem tentasse plagiar a página).

Lá, postam "causos" engraçados da vida rural do Nordeste, gravados na roça e nas casas da comunidade.

Já são mais de 120 vídeos e 80 milhões de visualizações.