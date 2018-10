O processo contra exploração de petróleo que está dividindo a Noruega

A Noruega é considerada uma liderança global na questão ambiental. Mas será que é mesmo? Embora tenha a fama, uma disputa interna mostra que não é bem assim.

Ativistas dizem que deixar empresas de petróleo perfurarem no Ártico - um plano do governo - mostra um lado diferente do país.

“Meu maior medo é que aconteça um vazamento, o que é bem provável”, diz Elina Berg, ativista da ONG Nature and Youth.

A ONG é uma das três que estão processando o Estado norueguês. Elas dizem que novas concessões para a exploração de petróleo no Ártico violam direitos constitucionais a um ambiente saudável.

Mas um tribunal apoiou o governo dizendo que o petróleo e o gás são para exportação, então, a Noruega não é responsável pelas emissões de CO2. Ativistas entraram com um recurso.

A maior parte da energia da Noruega vem de fontes renováveis. Mas o país gera bilhões vendendo os direitos para perfuração de petróleo em seu território marítimo.

Essa riqueza ajuda a Noruega definir objetivos ambiciosos para o clima.

“Não é possível que um país seja avançado em políticas ambientais e ao mesmo tempo se beneficie de algo que não é tão pró-ambiente assim”, afirma Elina.