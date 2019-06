Vídeo mostra Irã retirando explosivos de navio, diz EUA; assista

Após o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmar na quinta que o Irã é culpado pela explosões de dois navios petroleiros perto do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, as Forças Armadas americanas divulgaram um vídeo em que, segundo elas, iranianos retiram explosivos não detonados de uma da embarcações.

O Irã nega participação nas explosões.

"Essa avaliação (de que o Irã é responsável pelos ataques) é feita com base em inteligência, no tipo de arma usada, no nível de expertise necessário para executar a operação, em ataques similares do Irã contra embarcações e no fato de que nenhum grupo operando na área tem os recursos e a proficiência para agir com tal grau de sofisticação", havia afirmado Pompeo.

