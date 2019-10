Imagens aéreas mostram o local onde 39 corpos foram encontrados em Essex

Pouco antes de 1h40 desta quarta-feira (22h40 de terça-feira no Brasil), a polícia foi chamada ao Parque Industrial de Waterglade, no condado de Essex, a cerca de 30 km do centro de Londres, após a descoberta dos corpos de 38 adultos e um adolescente no interior de um caminhão.

O motorista do caminhão, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, foi preso por suspeita de homicídio.

A polícia de Essex informou que o veículo viajou da Bulgária e entrou no Reino Unido por Holyhead, no País de Gales, no último sábado (19 de outubro).

Segundo informações preliminares não há sobreviventes.