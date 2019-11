O tempo gasto em frente de telas pode acelerar seu envelhecimento?

Essa tela está fazendo você envelhecer mais rápido?

Cientistas já sabem que a luz azul do computador, telas de telefones e tablets podem atrapalhar nosso relógio interno.

Novas provas, no entanto, sugerem que isso pode afetar nosso envelhecimento. Pesquisadores testaram isso com moscas-das-frutas –as que ficaram expostas a luz azul tiveram suas vidas significativamente reduzidas em comparação com as que não foram.

O motivo disso pode ser a resposta por estresse desencadeada nos genes diante da exposição à luz azul.

Agora, os cientistas dizem que é preciso mais pesquisas para verificar como a luz azul afeta os seres humanos.