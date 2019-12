Eleições no Reino Unido: Como é o sistema peculiar de escolha do primeiro-ministro britânico

Os 46 milhões de eleitores do Reino Unido vão às urnas no dia 12 de dezembro em eleições gerais.

Vão escolher o novo Parlamento Britânico e, por consequência, o primeiro-ministro que governará o país.

O sistema de votação é, no entanto, um tanto peculiar.

Nas eleições gerais, o primeiro-ministro não é eleito diretamente pelo povo.

Os eleitores são convidados a escolher um representante para seu distrito eleitoral — são 650 no total, com 80 mil eleitores em cada. Cada um dos distritos seleciona seu representante no parlamento.

Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode votar, desde que esteja registrada e seja um cidadão britânico ou cidadão qualificado da Commonwealth (a Comunidade Britânica, que reúne antigas colônias britânicas, inclusive a Austrália) ou da República da Irlanda.

O candidato com mais votos é eleito como representante do distrito e se torna MP (Membro do Parlamento), um membro do Parlamento Britânico.

E como o primeiro-ministro é eleito?

Ele é escolhido pelos parlamentares do partido vencedor (aquele que reuniu o maior número de cadeiras) e nomeado pela rainha num ato protocolar.

Em geral, acaba sendo o líder do partido.

Pela tradição, o líder do partido vencedor é recebido pela rainha logo após a confirmação das urnas e diz à rainha que tem condição (maioria suficiente ou uma firme coalizão que assegurem um governo estável) de formar um governo.

Ela, então, o "autoriza" a governar o país. Estes são apenas gestos protocolares.

Prazo varia

As eleições-gerais acontecem supostamente a cada cinco anos. Mas esta será a terceira desde 2015. Pela Constituição, o primeiro-ministro pode convocar eleições antecipadas durante o seu mandato. A convocação tem que ser aprovada pelo Parlamento.

A antecipação do pleito que deveria ocorrer apenas em 2022, representa mais um capítulo na novela do Brexit, após meses de impasse sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.