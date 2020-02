O momento em que a presidente da Câmara Nancy Pelosi rasga discurso de Trump

O discurso de Estado da União deste ano, proferido pelo presidente americano Donald Trump na noite de terça-feira (04), foi marcado por tensão desde o início.

A primeira saia justa aconteceu quando Trump entregou o texto do discurso à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e pareceu ignorar quando ela estendeu a mão para cumprimentá-lo.

Foi a primeira vez que os dois ficaram frente a frente depois que a líder democrata abriu o processo de impeachment contra o presidente.

Ao fim do pronunciamento, Pelosi não escondeu seu incômodo e surpreendeu os espectadores ao rasgar o texto do discurso, como mostram as imagens.

O pronunciamento, feito em uma sessão conjunta do Congresso, é o momento em que, tradicionalmente, os presidentes americanos falam sobre as conquistas do ano que passou e sobre suas propostas para o ano que se inicia.