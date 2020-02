O governo da Geórgia quer investir milhões de dólares para transformar Tskaltubo em uma atração turística.

Na era soviética, a ‘cidade-spa’ abrigava sanatórios luxuosos onde as autoridades do país tomavam banhos e relaxavam, incentivadas pela crença de Joseph Stálin no poder curativo das águas termais.

Mas hoje, essas estruturas abandonadas abrigam milhares de refugiados.