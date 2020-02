Com a rápida disseminação do novo coronavírus e sua chegada ao Brasil cada vez mais se perguntado como se proteger.

A BBC News Brasil conversou com infectologistas e reuniu neste vídeo as principais recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o Serviço de Saúde britânico (NHS) e do Ministério da Saúde brasileiro.