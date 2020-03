O cumprimento de Wuhan e a batida de cotovelos: coronavírus provoca mudanças nas relações pessoais

Cumprimento com os pés, cumprimento com os cotovelos… O novo coronavírus deixou os apertos de mão obsoletos.

Para não propagar o vírus ou se contaminar, as pessoas estão substituindo as mãos por outras partes do corpo. Bater seu pé no pé do colega que vai cumprimentar ficou conhecido como o “cumprimento de Wuhan” – e vídeos mostrando o cumprimento na China viralizaram.

Outra opção é o cumprimento de cotovelos: o seu cotovelo apenas encosta no cotovelo do colega.

“Talvez devêssemos cogitar deixar de cumprimentar com apertos de mão”, diz Fergus Walsh, repórter de saúde da BBC.

“Os franceses aconselharam seus cidadãos a parar de se cumprimentar com beijos na bochecha. Ou seja, melhor termos cuidado a quem beijamos.”