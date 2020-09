De Amazônia a 'cristofobia': 3 pontos polêmicos do discurso de Bolsonaro na ONU

O presidente se concentrou principalmente em defender sua gestão da pandemia e as ações em prol do meio ambiente, acusando a imprensa, os governadores, o protecionismo de outras nações e os "interesses escusos" de organismos internacionais pelas críticas que tem recebido pelo alto número de vítimas da covid-19 no país e pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal.