1 milhão de mortos no mundo: covid-19 continua se espalhando sem sinais de parar

Isso ocorre nove meses após o coronavírus fazer sua primeira vítima na China. E ainda não há sinal de que o número de casos e óbitos esteja em declínio no globo.

Neste vídeo, o repórter Rafael Barifouse relembra como chegamos até aqui e quais as perspectivas no Brasil, que responde por uma em cada dez mortes no mundo e ainda registra um alto número diário de óbitos.