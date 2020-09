A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Donald Trump: como bilionário pode ter passado 10 anos sem pagar imposto de renda

Donald Trump pagou apenas US$ 750 (R$ 4,1 mil) em imposto de renda federal tanto em 2016, ano em que concorreu à Presidência dos Estados Unidos, quanto em seu primeiro ano na Casa Branca, diz o jornal americano The New York Times.