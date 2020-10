Coronavírus: qual a diferença da perda de olfato por covid-19 e por resfriado comum

Uma mudança repentina na percepção de cheiros ou sabores pode ser um indicador precoce de que temos covid-19. Clinicamente é conhecido como anosmia, e embora houvesse alguma incerteza no início da pandemia, desde maio é amplamente aceito que a perda do olfato e do paladar é um dos sintomas frequentes do coronavírus.