O que provocou a queda em série de presidentes no Peru

Francisco Sagasti Hochhausler é o novo presidente do Peru, e o terceiro a liderar o país em uma semana. A votação no Congresso que o colocou no cargo ocorreu em meio à grave crise política e social que eclodiu após o impeachment do então presidente Martín Vizcarra, na semana passada, e a entrada do presidente do Congresso, Manuel Merino, em seu lugar.