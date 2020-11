Finlândia: o único país do mundo comandado por 5 mulheres

A Finlândia está acostumada a ser pioneira em questões de gênero. Foi o primeiro país da Europa a adotar o sufrágio universal, e agora tem a primeira-ministra mais jovem do mundo – Sanna Marin, de 35 anos. Além disso, a coalizão que sustenta o governo é chefiada por cinco mulheres – Marin e as líderes de outros quatro partidos, que também são ministras.

Neste vídeo, a repórter Megha Mohan, da BBC, conversa com as mulheres que comandam a Finlândia e com minorias que ainda não se sentem representadas, como as mulheres negras e pessoas transgênero.