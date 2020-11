A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como era ser uma criança negra na Alemanha pós-guerra

Com a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou ocupada por tropas aliadas.

Entre os americanos estavam soldados negros, que permaneceram no país por algum tempo após o fim do conflito e, em muitos casos, acabaram tendo filhos com mulheres alemãs.