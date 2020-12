A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Assaltos em Criciúma e Cametá: as ações do 'novo cangaço' que assola cidades pelo Brasil

Dois crimes aterrorizaram duas cidades e chocaram o resto do país nos últimos dias.

Primeiro, dezenas de criminosos fortemente armados roubam o cofre de um banco em Criciúma, em Santa Catarina. No dia seguinte, outro grupo tenta fazer o mesmo em Cametá, no Pará – mas fugiu após explodir o cofre errado.

Segundo especialistas, elas são exemplo de ação do "novo cangaço" que, assim como o grupo de Lampião no início do século passado, também quer causar um impacto psicológico, visual e sonoro.