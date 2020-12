A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

As estranhas 'ondas circulares de rádio' captadas no espaço que intrigam cientistas

Com enormes telescópios novos no interior desértico da Austrália, astrônomos fizeram uma descoberta emocionante. Repararam em pequenos círculos-fantasma no céu que não tinham explicação científica.