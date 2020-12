Colégio Eleitoral ratifica Biden como presidente eleito nos EUA. O que acontece agora?

Nesse vídeo, a correspondente da BBC News Brasil em Washington D.C., Mariana Sanches, explica por que a confirmação de Biden no Colégio Eleitoral deve impossibilitar qualquer tipo de virada de mesa. E explora outras duas perguntas fundamentais no processo. Agora, Trump abandonará a linha de ataque e aceitará o resultado? E qual pode ser o impacto dessa disputa no início do governo Biden?