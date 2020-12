As descobertas médicas por acaso que mudaram a Medicina

Pesquisas médicas, como as feitas agora nas vacinas contra o coronavírus, às vezes têm surpresas no meio do caminho - e algumas dessas surpresas podem ser benéficas e até revolucionárias. O raio-x e a penicilina, por exemplo, foram descobertos por acaso. A seguir, a repórter Paula Adamo Idoeta explica quatro avanços da medicina que contaram com uma ajudinha da sorte.