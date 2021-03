A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que vacinação sem lockdown pode tornar Brasil 'fábrica' de variantes perigosas

Segundo cientistas britânicos diretamente envolvidos em algumas das principais pesquisas sobre mutações do coronavírus, o cenário atual no Brasil, que combina início da vacinação com transmissão descontrolada da covid-19, pode tornar o país uma "fábrica" de variantes potencialmente capazes de escapar por completo da eficácia das vacinas.