Guerra na Síria: vítima de fake news após ataque mostra cicatrizes de bombardeio em escola

Há 16 minutos

Apoiadores do regime de Bashar al-Assad até hoje alegam que as imagens gravadas são falsas e que o ataque nunca aconteceu. Eles chegam a afirmar que as crianças vistas feridas e cambaleando no hospital estariam atuando.