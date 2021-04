Os gráficos fundamentais para entender a pandemia no Brasil

Há 19 minutos

A tragédia da pandemia no Brasil atingiu números tão alarmantes que fica cada vez mais difícil dimensionar as mortes que acontecem no país e ainda compará-las ao resto do mundo.

Hoje, o Brasil concentra um terço das mortes diárias por covid no mundo, mesmo com 3% da população mundial. Além disso, morreu mais gente em março no Brasil do que na pandemia inteira em 109 países que somam 1,6 bilhão de habitantes.

No entanto, grupos que negam a gravidade da pandemia se valem de comparações ora com dados proporcionais, ora com dados absolutos para diminuir a dimensão da tragédia.