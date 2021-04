A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid-19: O que se sabe sobre a relação entre vacinas e coágulos

Há 26 minutos

A vacina Oxford/AstraZeneca, uma das usadas no Brasil, têm gerado debates no exterior nas últimas semanas por causa dos seus efeitos colaterais. No início de abril, a Agência Europeia de Medicamentos apontou uma possível relação dessa vacina e o risco de coágulos raros.