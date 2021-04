A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que é uma floresta nublada, como esta na Austrália

Há 27 minutos

Mas algo chama ainda mais atenção: suas florestas nubladas. Lord Howe é um dos pouquíssimos lugares no mundo que contam com essa particularidade.

Isso acontece por causa do ar quente e úmido que vem do oceano e que, ao chegar às altas montanhas da ilha, é empurrado para cima, se condensando em gotículas de nuvem na floresta no topo.