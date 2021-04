Sem movimento dos braços, brasileira vira maquiadora usando a boca

Há 52 minutos

Só que tem um detalhe: ela não usa as mãos. Não porque não as tenha, mas devido a uma condição que a faz não conseguir movimentar os braços. Muito do que normalmente se faz com a mão, Clélia, hoje com 27 anos, faz com a boca.