Por que tantos países disputam o Mar do Sul da china?

Há 9 minutos

O Mar do Sul da China é uma das regiões mais disputadas do mundo. A China se considera dona da maior parte da região, mas países vizinhos e os Estados Unidos não pensam o mesmo.

Com tanta tensão, a área está se tornando um foco de conflito regional, com consequências que podem afetar o mundo inteiro. Mas por que existem tantos conflitos no Mar do Sul da China?