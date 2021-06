A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Piscina suspensa ligando prédios em Londres gera polêmica por excluir parte dos moradores

Há 31 minutos

Moradores de um condomínio no sudoeste de Londres puderam se refrescar nos dias mais quentes do ano em uma piscina suspensa, que fica a 35 metros do chão.