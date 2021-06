A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Em áudio: Quem foi Agripina, a mulher mais poderosa do Império Romano

Há 36 minutos

Muitos se lembram dos nomes dos primeiros imperadores de Roma antiga — como Augusto, Calígula e Nero —, mas poucos conhecem as mulheres que foram vitais para o sucesso (ou fracasso) de seus reinados.

A mais poderosa delas foi Agripina, a Jovem, que foi irmã do imperador Calígula, mulher do imperador Cláudio e mãe do sucessor deste, Nero.