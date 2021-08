A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo mundo

Há 1 hora

A onda de frio extremo no Sul e Sudeste do Brasil nesta semana poderá fazer com que alguns brasileiros questionem se o planeta está, de fato, aquecendo. Sim, está, afirmam cientistas — e há fortes indícios de que a onda de frio seja ela mesma intensificada pelas mudanças climáticas em curso.