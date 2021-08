Afeganistão: como o Talebã avançou tão rapidamente após saída dos EUA

Há 1 hora

A rapidez com que o Talebã dominou os territórios no Afeganistão surpreendeu a muitos – inclusive os Estados Unidos.

O país e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) gastaram boa parte dos últimos 20 anos treinando e equipando as forças de segurança do Afeganistão.