A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Em áudio: Como filme 'Rambo 3' ajuda a explicar origem do Talebã

Há 6 minutos

Em terceiro filme da franquia, Rambo se une a rebeldes no Afeganistão na luta contra invasores soviéticos — os mesmos rebeldes que depois travariam guerra civil que culminaria com chegada do Talebã ao poder.