Em áudio: 'Minha filha adolescente foi ameaçada de morte': a luta de brasileiros contra bullying em escolas no Japão

Há 52 minutos

'Espere só que nós dois vamos matar você e arrancar o seu cérebro', dizia mensagem publicadas no Instagram por colegas de classe de adolescente brasileira; o bullying nas escolas é um problema sério no Japão, onde centenas de jovens cometem suicídio a cada ano. E os filhos de estrangeiros, considerados ‘diferentes’, estão entre as vítimas mais vulneráveis.