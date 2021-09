A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Em áudio: Estudo revela idade em que metabolismo atinge pico e começa a cair

Há 6 minutos

Segundo pesquisa, feita em 29 países com 6,4 mil pessoas - de 8 dias de idade até 95 anos -, 'barriguinha da meia-idade' não pode ser atribuída a declínio do metabolismo, pois este começa bem mais tarde do que se pensava.