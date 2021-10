A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O país que virou 'lixão' de roupas de má qualidade dos países ricos

Há 1 hora

Todas as semanas, mais de 15 milhões de peças de roupas usadas chegam a Gana, na África Ocidental, onde são disputadas por revendedores.

Mas hoje, muito do que chega nos lotes do exterior são peças de baixa qualidade ou danificadas, herdadas do mercado da "fast fashion" – marcado por roupas mais baratas e pouco duráveis.