Em áudio: 'Já acabou, Jéssica?': o meme que virou pesadelo para jovem

Há 1 hora

Lara da Silva, hoje com 18 anos, ficou famosa nas redes depois que vídeo de briga dela na escola viralizou. Jovem conta ter sofrido com repercussão do caso e hoje move ações na Justiça contra empresas como Google, Facebook e emissoras de televisão.