O genocídio 'esquecido' da Alemanha na Namíbia, reconhecido após mais de um século

Há 34 minutos

Entre 1904 e 1908, a região onde hoje fica a Namíbia, no Sudoeste da África, foi palco de um genocídio. O então Império Alemão exterminou os povos Herero e Nama naquele local.

Em maio de 2021, após mais de 100 anos, a Alemanha reconheceu finalmente as atrocidades que cometeu na ocupação colonial da Namíbia.

Entenda, neste vídeo, o extermínio que ocorreu na Namíbia no início do século 20 e por que ele pode ser considerado uma semente do Holocausto.