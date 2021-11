O país onde falta de água e temperatura acima dos 50ºC são comuns

O Iraque é um dos países mais vulneráveis do mundo quando o assunto é clima.

O xeque Kezem Al-Kaabi está sofrendo diretamente as consequências dessa situação. Ele luta para continuar cultivando na terra que foi de seus ancestrais, e enfrenta uma escassez de água sem precedentes no país, que diminuiu o nível do rio Tigre e secou canais de irrigação.

Mesmo com a diminuição da produtividade, Al-Kaabi não pensa em abandonar sua propriedade. “Pode soar estranho, mas esta terra é mais preciosa que um filho”, diz.

“Virou uma terra vazia, inútil. É por causa do aumento nas temperaturas, das mudanças climáticas e da desertificação”, lamenta.

Em Bagdá, capital do país, o agente de trânsito Sa’ad Saddam Abdulhasan controla um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, no distrito de Karrada.

O trabalho dele mantém a cidade em movimento, mas implica em ficar de pé por horas sob um calor infernal. Somente no verão de 2021, o Iraque registrou 26 dias com temperaturas acima de 50ºC.

Um cinturão verde de propriedades rurais mantinha Bagdá um pouco mais fresca mas, nos últimos 10 anos, a população da capital iraquiana cresceu de 6,5 milhões para 8,6 milhões de pessoas.

Com isso, as áreas cobertas com vegetação deram lugar à ocupação urbana, que causa impermeabilização do solo e aumenta o número de carros movidos a gasolina ou diesel em circulação.

Neste vídeo da série “Vida a 50ºC”, a BBC investiga como o calor extremo está ameaçando as condições de vida no Iraque, um dos maiores países do Oriente Médio.