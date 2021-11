A viagem de Bolsonaro à Itália em 3 pontos

O presidente Jair Bolsonaro passou cinco dias na Itália. Oficialmente, foi participar da reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo.

Mas neste vídeo, o repórter Matheus Magenta, nosso enviado a Roma, conta que a visita ficou marcada por três pontos.

Um deles foi o isolamento de Bolsonaro – e do Brasil – no mundo, já que o presidente não teve reuniões bilaterais com nenhum outro líder durante o evento.

O segundo foi a ausência do brasileiro em encontros do G20 e sua presença em caminhadas com simpatizantes, com direito a agressões de seguranças a jornalistas.

E o terceiro, os protestos dos quais Bolsonaro foi alvo – tanto em Roma quanto no vilarejo de seu bisavô, onde foi homenageado.

