A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Monte Augustus: a lenda por trás de rocha sagrada que aborígenes tentam proteger na Austrália

Há 42 minutos

O Monte Augustus é uma rocha enorme considerada sagrada pelos aborígenes Wajjari, que são nativos do Estado da Austrália Ocidental, no oeste do país.