A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Premiê da Nova Zelândia encerra live para colocar filha para dormir

Há 11 minutos

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, recebeu uma visita inesperada enquanto fazia uma live no Facebook sobre as restrições impostas no país pela pandemia de covid-19.